В Новороссийске будут судить приезжего, похитившего украшения своей девушки

Следственный отдел УМВД России по Новороссийску завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего приезжего, который похитил ювелирные украшения своей возлюбленной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый похитил золотые изделия из шкатулки своей девушки, когда ее не было дома. Затем он сдал ювелирные украшения в ломбард, а вырученные деньги потратил. Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. руб.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Дмитрий Холодный