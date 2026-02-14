Спринт-реванш

Женский 7,5-километровый биатлонный спринт на итальянской Олимпиаде запомнится красивой развязкой сражения за золото. Когда уже казалось, что оно снова достанется французской спортсменке, на сей раз — Осеан Мишлон, из засады выскочила молодая норвежка Марен Киркейде, которая, отставая от конкурентки после второго огневого рубежа, опередила ее благодаря неистовой работе на заключительном круге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: Осеан Мишлон, Марен Киркейде и Лу Жанмонно Фото: Andrew Medichini / AP Марен Киркейде с золотой медалью Олимпиады Фото: Matthew Childs / Reuters Марен Киркейде пересекает финишную черту Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Марен Киркейде во время гонки Фото: Andrew Medichini / AP Осеан Мишлон после окончания гонки Фото: Matthew Childs / Reuters Осеан Мишлон Фото: Andrew Medichini / AP Осеан Мишлон и Лу Жанмонно с олимпийскими наградами Фото: Matthew Childs / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Слева направо: Осеан Мишлон, Марен Киркейде и Лу Жанмонно Фото: Andrew Medichini / AP Марен Киркейде с золотой медалью Олимпиады Фото: Matthew Childs / Reuters Марен Киркейде пересекает финишную черту Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Марен Киркейде во время гонки Фото: Andrew Medichini / AP Осеан Мишлон после окончания гонки Фото: Matthew Childs / Reuters Осеан Мишлон Фото: Andrew Medichini / AP Осеан Мишлон и Лу Жанмонно с олимпийскими наградами Фото: Matthew Childs / Reuters

Это был классический реванш неудачницы. Марен Киркейде — 22-летняя биатлонистка, которая очутилась в норвежской сборной лишь в завершающемся олимпийском цикле и на которую ставили как на ее грозное оружие в Италии,— в предыдущих гонках сделала все, чтобы заслужить обидный статус. В смешанной эстафете ей, уже доказавшей на Кубке мира, что может бегать совсем неплохо, доверили финишный, четвертый этап. И она оставила свою команду без награды, умудрившись заработать аж два штрафных круга. Затем была индивидуальная гонка — и новый кошмар: пять промахов, пять штрафных минут. Норвежка чуть не вылетела из топ-50.

И в спринте, кажется, на нее некоторое время не обращали внимания, словно не сомневаясь, что рано или поздно споткнется. Обращали его исключительно на доминирующих в Италии представительниц французской сборной. Опять же все идет к ее успеху, разве нет? Ну да, у Жюльи Симон, сильнейшей в индивидуалке, что-то не пошло. Зато Лу Жанмонно и со штрафным кругом, заработанным на стойке, всех зарубежных конкуренток легко обходит. А вскоре и саму Жанмонно свергает придержанная в резерве Осеан Мишлон. Мишлон не поставили ни на эстафету, ни на индивидуалку, а в спринте у нее, свеженькой, как альпийский воздух, все получалось. Стрельба лежа — ноль промахов, стрельба стоя — то же самое. И ход такой, что и с Жанмонно можно в смысле резвости тягаться. Особенно она прибавила после второй стрельбы. Значит, правильно, распределила силы.

Мишлон встречали на финише как победительницу. Многие, похоже, были уверены, что никто ей уже не угрожает.

У всех, кто стартовал позже, графики хуже. И тут на второй стрельбе появилась Киркейде. И оказалось, что, закрыв все пять мишеней, она уступает француженке около девяти секунд. Это на самом деле не так уж мало. А у Мишлон-то был феноменальный решающий круг. Как с таким тягаться? Что ему противопоставить?

Да такую яростную, такую злую атаку, какую выдала Марен Киркейде. Она на каждом десятке метров, молотя палками размякший итальянский снег, откусывала кусочки от французского преимущества. А когда возникла на финише, приходилось констатировать, что откусила, превращаясь из неудачницы в триумфаторшу, даже с запасом. Было видно, что стоявшая в створе Мишлон заранее распрощалась с мечтами о золоте. До него ей не хватило без двух десятых четырех секунд.

Алексей Доспехов