Спринт-реванш

Норвежка Марен Киркейде после двух подряд неудач выиграла олимпийское золото

Женский 7,5-километровый биатлонный спринт на итальянской Олимпиаде запомнится красивой развязкой сражения за золото. Когда уже казалось, что оно снова достанется французской спортсменке, на сей раз — Осеан Мишлон, из засады выскочила молодая норвежка Марен Киркейде, которая, отставая от конкурентки после второго огневого рубежа, опередила ее благодаря неистовой работе на заключительном круге.

Слева направо: Осеан Мишлон, Марен Киркейде и Лу Жанмонно

Слева направо: Осеан Мишлон, Марен Киркейде и Лу Жанмонно

Фото: Andrew Medichini / AP

Марен Киркейде с золотой медалью Олимпиады

Марен Киркейде с золотой медалью Олимпиады

Фото: Matthew Childs / Reuters

Марен Киркейде пересекает финишную черту

Марен Киркейде пересекает финишную черту

Фото: Mosa'ab Elshamy / AP

Марен Киркейде во время гонки

Марен Киркейде во время гонки

Фото: Andrew Medichini / AP

Осеан Мишлон после окончания гонки

Осеан Мишлон после окончания гонки

Фото: Matthew Childs / Reuters

Осеан Мишлон

Осеан Мишлон

Фото: Andrew Medichini / AP

Осеан Мишлон и Лу Жанмонно с олимпийскими наградами

Осеан Мишлон и Лу Жанмонно с олимпийскими наградами

Фото: Matthew Childs / Reuters

Это был классический реванш неудачницы. Марен Киркейде — 22-летняя биатлонистка, которая очутилась в норвежской сборной лишь в завершающемся олимпийском цикле и на которую ставили как на ее грозное оружие в Италии,— в предыдущих гонках сделала все, чтобы заслужить обидный статус. В смешанной эстафете ей, уже доказавшей на Кубке мира, что может бегать совсем неплохо, доверили финишный, четвертый этап. И она оставила свою команду без награды, умудрившись заработать аж два штрафных круга. Затем была индивидуальная гонка — и новый кошмар: пять промахов, пять штрафных минут. Норвежка чуть не вылетела из топ-50.

И в спринте, кажется, на нее некоторое время не обращали внимания, словно не сомневаясь, что рано или поздно споткнется. Обращали его исключительно на доминирующих в Италии представительниц французской сборной. Опять же все идет к ее успеху, разве нет? Ну да, у Жюльи Симон, сильнейшей в индивидуалке, что-то не пошло. Зато Лу Жанмонно и со штрафным кругом, заработанным на стойке, всех зарубежных конкуренток легко обходит. А вскоре и саму Жанмонно свергает придержанная в резерве Осеан Мишлон. Мишлон не поставили ни на эстафету, ни на индивидуалку, а в спринте у нее, свеженькой, как альпийский воздух, все получалось. Стрельба лежа — ноль промахов, стрельба стоя — то же самое. И ход такой, что и с Жанмонно можно в смысле резвости тягаться. Особенно она прибавила после второй стрельбы. Значит, правильно, распределила силы.

Мишлон встречали на финише как победительницу. Многие, похоже, были уверены, что никто ей уже не угрожает.

У всех, кто стартовал позже, графики хуже. И тут на второй стрельбе появилась Киркейде. И оказалось, что, закрыв все пять мишеней, она уступает француженке около девяти секунд. Это на самом деле не так уж мало. А у Мишлон-то был феноменальный решающий круг. Как с таким тягаться? Что ему противопоставить?

Да такую яростную, такую злую атаку, какую выдала Марен Киркейде. Она на каждом десятке метров, молотя палками размякший итальянский снег, откусывала кусочки от французского преимущества. А когда возникла на финише, приходилось констатировать, что откусила, превращаясь из неудачницы в триумфаторшу, даже с запасом. Было видно, что стоявшая в створе Мишлон заранее распрощалась с мечтами о золоте. До него ей не хватило без двух десятых четырех секунд.

Алексей Доспехов

