В Чувашии СК возбудил дело после обрушения крыши жилого дома

Следственное управление СК России по Чувашии возбудило уголовное дело по факту частичного обрушения кровли многоквартирного дома в селе Красные Четаи Красночетайского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, 11 февраля из-за скопления снежной массы произошло частичное обрушение кровли дома на улице 1-й Заводской. Пострадавших нет.

Причиной стало невыполнение работниками управляющей компании мероприятий по своевременной очистке крыши от снега.

Ранее 14 февраля в Новочебоксарске также частично обрушилась кровля аварийного жилого дома. Жильцов эвакуировали в гостиницу. Прокуратура сообщала об организации проверки. Ранее управляющей компании уже выносили представление за ненадлежащую очистку крыши от снега и наледи.

Анар Зейналов