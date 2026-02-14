В Чувашии прокуратура проверяет частичное обрушение крыши жилого дома

В Новочебоксарске частично обрушилась кровля многоквартирного дома на улице Силикатной. Происшествие произошло около 5 часов утра 14 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашская прокуратура проверяет частичное обрушение крыши дома

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии Чувашская прокуратура проверяет частичное обрушение крыши дома

Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии

По данным ведомства, вместе с крышей повреждены трубы водоснабжения, проходящие по чердачному помещению. Жильцов дома перевели сначала в ближайшую школу, затем в гостиницу. На место выехал прокурор города Валерий Гришин.

Дом ранее был признан аварийным и включен в программу переселения, запланированного на третий квартал 2026 года. Прокуратура уже выносила представление руководителю управляющей компании ООО «Ремэкс-Плюс» за ненадлежащую очистку крыши от снега и наледи.

По итогам проверки будут установлены причины происшествия. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Анар Зейналов