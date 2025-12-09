Армянской церкви придумано обновление

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, давно ведущий борьбу с предстоятелем Армянской апостольской церкви Гарегином II, предложил установить правило об аполитичности священнослужителей, а также выступил за исполнение национального гимна перед церковной службой. Ранее многие критиковавшие его представители духовенства оказались под арестом, а на литургиях с участием премьера запретили упоминать католикоса. Адвокат еще одного известного критика главы правительства — арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна — призвал Евросоюз прекратить финансирование правительства Армении и вмешаться в ситуацию. Но призыв действия не возымел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян (второй слева) и мэр Еревана Тигран Авинян (третий слева)

Фото: Александр Патрин / ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян (второй слева) и мэр Еревана Тигран Авинян (третий слева)

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Армянский премьер Никол Пашинян, давно прославившийся пристальным вниманием к церковным делам, 8 декабря представил «дорожную карту» по обновлению Армянской апостольской церкви (ААЦ), правда, уже после того, как место нынешнего католикоса всех армян займет кто-то вместо Гарегина II, с которым у главы правительства давний и острый конфликт.

В частности, премьер предложил принять новый устав ААЦ и отразить в нем «правила добропорядочности священнослужителей», определить новую процедуру избрания католикоса и установить правила об аполитичности церкви. Последнее требование, по сути, ключевое. С момента прихода Никола Пашиняна к власти в 2018 году Армянская церковь вступала в оппозицию ему, часто критикуя его внешнеполитические шаги, в первую очередь — уступки в конфликте с Азербайджаном.

Примечательно, что все последние несколько недель Пашинян, никогда не стеснявшийся в выражениях в адрес священнослужителей, поменял тактику: он решил воздержаться от новых резких заявлений, а вместо этого стал регулярно на камеры посещать литургии в различных армянских епархиях в сопровождении силовиков и вставших на его сторону священнослужителей.

7 декабря премьер побывал в храме «Семи ран» вместе со спикером Национального собрания (парламента) Армении Аленом Симоняном и президентом республики Ваагном Хачатуряном. За день до этого, как писали армянские СМИ, сотрудники Службы национальной безопасности Армении чуть ли не силой потребовали, чтобы литургию провел иерей Мкртыч Мушадян, приехавший из Армавирской епархии.

В нарушение канона он в итоге и провел службу, а также, вопреки традиции, не упомянул ни имени Гарегина II, ни главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна, которого в октябре приговорили к двум годам тюрьмы по обвинению в призывах к захвату власти. Женщину, выкрикнувшую: «Гарегин II —католикос», судя по видеокадрам, вывели из храма представители силовых структур.

В тот же день Никол Пашинян предложил свое видение того, как должны проходить воскресные службы: он призвал исполнять в церквях перед началом литургии гимн республики, а в храмах установить флаги Армении.

Последние действия премьера вновь вызвали негативную реакцию со всех сторон. Духовный центр Армянской апостольской церкви — Первопрестольный Святой Эчмиадзин — осудил организацию властями литургий с силовым вмешательством, «грубейшим нарушением церковных устоев и канонов, а также конституции и законодательства Армении». Епископов призвали не участвовать в подобных службах, а тех, кто уже проводил подобные литургии, руководство церкви призвало «прекратить путь заблуждения».

На фоне нарастающего внутриполитического напряжения противники премьера предприняли попытки привлечь к происходящему внимание международного сообщества.

Так, американо-канадский юрист Роберт Амстердам, представляющий интересы арестованного за поддержку ААЦ главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, на прошлой неделе направил в ООН, Совет Европы, органы Евросоюза отчет о давлении властей Армении на церковь. В нем помимо упоминания арестов многочисленных священнослужителей, обвиненных в попытке организовать госпереворот, были также подробно изложены детали преследования бизнесмена Карапетяна, который находится в СИЗО с июня.

На этой неделе Роберт Амстердам и вовсе призвал Евросоюз не выделять средства действующему правительству Армении.

«ЕС должен немедленно приостановить финансовую поддержку правительства Армении и провести срочные и важные обсуждения, чтобы пресечь незаконные действия властей Армении. Не финансируйте правительство, лишенное легитимности»,— пояснил юрист.

Впрочем, реакции на подобные обращения с той стороны пока не последовало. Напротив, в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Армении летом 2026 года, Евросоюз явно демонстрирует поддержку нынешнего правительства. Так, в начале декабря на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении республике €15 млн «на поддержание мира и повышение устойчивости». Тем самым, несмотря на сложную ситуацию внутри страны, Никол Пашинян уже заручился поддержкой Европы.

Лусине Баласян