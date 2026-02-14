В «ЛизаАлерт» прокомментировали исчезновение паломницы из Екатеринбурга на Валааме

Жительница Екатеринбурга Наталья Простакова, пропавшая на острове Валаам в Карелии в начале февраля, не могла покинуть территорию острова самостоятельно. Об этом сообщили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По словам волонтеров, путь до ближайшего населенного пункта, города Сортавала, составляет около 40 км по льду Ладожского озера, при этом никакого транспорта, кроме монастырского, на острове в день исчезновения женщины не было. В поисковом отряде добавили, что зацепок для обнаружения госпожи Простаковой пока нет.

Местонахождение паломницы неизвестно со 2 февраля. Она ушла в неизвестном направлении после вечерней службы. Местные жители и монастырская братия искали Наталью Простакову на острове и территории вокруг него. 13 февраля активные поиски женщины прекратили.