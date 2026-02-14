Норвегия и ФРГ заключили соглашение о сотрудничестве в обороне

Министры обороны Норвегии и ФРГ Тор Сандвик и Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности заключили соглашение о развитии военного сотрудничества. Это следует из пресс-релиза норвежского ведомства, передает «Интерфакс».

Договор получил название «Ганзейское соглашение». В Минобороны Норвегии уточнили, что стороны планировали подписать соответствующий документ еще летом 2025 года.

Соглашение между Берлином и Осло предусматривает пять основных направлений сотрудничества. Среди них — морская безопасность в северной части Атлантического океана и в Северном море, космическая разведка и связь, ведение сухопутных боевых действий, быстрая переброска войск и оборонная промышленность.

Согласно пресс-релизу, Норвегия закупит у ФРГ шесть подлодок. Страны также сотрудничают в проекте по созданию следующего поколения дальнобойных ракет морского базирования.

Кроме того, обсуждается пункт, по которому Норвегия разместит на своей территории немецкое военное оборудование. Страна, в частности, закупает у ФРГ танки Leopard A28.