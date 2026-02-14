На Ставрополье утвердили размер вознаграждения за добровольную сдачу оружия

В Ставропольском крае утвердили размер денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Об этом сообщили в правительстве региона.

За автомат типа АК (в том числе автоматы иностранного производства) вознаграждение составит 70 тыс. руб. За винтовку, боевые снайперские СВД, СВДС, а также образцы нарезного длинноствольного оружия, приспособленные для снайперской стрельбы, — 60 тыс. руб. Вознаграждение за пистолет или револьвер составит 50 тыс. руб.. за охотничий карабин, охотничье гладкоствольное оружие (в том числе и обрезы) — 35 тыс. руб. За оружие ограниченного поражения (газовые, травматические пистолеты и револьверы) заплатят 10 тыс. руб.

Установленный порядок действует с 1 января 2025 года и до 2027 года.

Мария Хоперская