Мария Захарова привезла чайники из личной коллекции для выставки в Эрмитаже

В Главном музейном комплексе Государственного Эрмитажа открыли выставку «Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII – вторая половина XX века». Часть экспонатов для экспозиции музею предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стефания Барченкова / Коммерсантъ Фото: Стефания Барченкова / Коммерсантъ

В Арапском зале Зимнего дворца собрали более 90 уникальных предметов из коллекций Эрмитажа, Российского этнографического музея и частных коллекций. Большая часть экспонатов связана с историей производства керамики в окрестностях Исина. Особый интерес экспозиции заключается в том, что часть посуды до сих пор используется, а не хранится в музейных фондах.

На открытие выставки, кроме директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, приехала одна из меценатов выставки Мария Захарова. После официальной части она уточнила, что расписанные чайники в ее коллекцию покупали все члены семьи. Первые чайники купила ее мама во время командировки в 1980-е годы. Впоследствии их начали покупать и другие члены семьи. «Наши чайники выставляются перед зрителями не в первый раз, в прошлом году это был Музей Востока, а теперь очередь Эрмитажа»,— добавила госпожа Захарова.

Стефания Барченкова