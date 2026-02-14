Два пожара потушили в Красносулинском районе 14 февраля

В Красносулинском районе Ростовской области в субботу, 14 февраля, произошло два пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Первый пожар случился в частном доме в поселке Чичерино. Из-за неисправности дымохода печи на твердом топливе загорелся чердак. Пламя распространилось на 40 кв.м. На место выезжали пять специалистов на двух спецмашинах.

В поселке Углеродовском на чердаке одноэтажного дома загорелся котел. Огнем также было охвачено 40 кв.м. Возгорание ликвидировали девять пожарных и три единицы техники.

Пострадавших нет.

Мария Хоперская