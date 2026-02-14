В «Росатоме» назвали примерный объем грузопотока по Севморпути в 2026 году

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2026 году может достичь исторического максимума более чем в 40 млн т.

По словам господина Лихачева, динамика грузооборота уже сейчас существенно опережает график прошлого года. «Мы планируем в текущем году, в 2026-м, выйти на новые рекордные цифры»,— сказал глава «Росатома» в интервью телеканалу «Россия 24».

Как в России, так и за рубежом, добавил Алексей Лихачев, осознают неизбежный ежегодный рост перевозок по арктической магистрали. Развитие Арктической зоны требует передовых технологий и особого северного характера у людей, которые там работают, пояснил он.