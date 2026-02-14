Норвежские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

Сборная Норвегии победила в женской эстафете 4х7,5 км на Олимпийских играх в Италии. Золото команде принесли Кристин Фоснес, Астрид Слинд, Каролин Симпсон-Ларсен и Хейди Венг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Норвежки показали время 1 час 15 минут 44,8 секунды. Серебро с отставанием в 50,9 секунды взяла сборная Швеции (Линн Сван, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон и Йонна Сундлинг). Третьими стали финки (Йоханна Матинтало, Ийво Нисканен, Вильма Рюйттю и Ясми Йоэнсуу), финишировавшие на 1 минуту 14,7 секунды позднее победительниц.

34-летняя Хейди Венг завоевала вторую медаль на Играх в Италии. Ранее она стала третьей в скиатлоне (10 км + 10 км). Для 25-летней Фоснес, 38-летней Слинд и 28-летней Симпсон эта награда стала первой на Олимпиадах.

Таисия Орлова