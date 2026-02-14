Глава ЕК: для пробуждения Европе потребовалась шоковая терапия

Европе была нужна «шоковая терапия» в сфере безопасности для пробуждения и переосмысления своей роли в мире. Такое мнение высказала председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

По словам госпожи фон дер Ляйен, долгое время безопасность не считалась главным приоритетом для Европы, однако ситуация кардинально изменилась и потребовала серьезных перемен. «Некоторые могут сказать, что слово "независимость" противоречит нашим трансатлантическим связям. Но верно обратное... Независимая Европа — это сильная Европа. А сильная Европа способствует укреплению трансатлантического альянса»,— отметила она во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европе необходимо стать более независимой во всех ключевых сферах — экономике, торговле, обороне, энергетике, сырье и цифровых технологиях. Расходы на оборону в Европе в 2025 году выросли почти на 80% по сравнению с периодом до 2022 года. По программе SAFE страны-инвесторы направляют деньги на улучшение противовоздушной и противоракетной обороны, а также на развитие беспилотников.

Европе также нужна новая стратегия безопасности, убеждена Урсула фон дер Ляйен, нацеленная на защиту территории, экономики, демократии и образа жизни. Опыт Украины показал, что сила и сдерживание зависят от промышленного потенциала, добавила глава ЕК. Европа, в частности, должна разрушить барьер между гражданским и оборонным секторами. «Мы не должны рассматривать эти отрасли исключительно как коммерческие»,— заключила госпожа фон дер Ляйен.