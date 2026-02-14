В Ейске пропала 16-летняя девушка

13 февраля в Ейске 16-летняя девушка ушла из дома и не вернулась. Сейчас ее местонахождение неизвестно, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Рост подростка составляет 160 см. У девушки рыжие волосы. В день пропажи она была одета в черную куртку и шапку. С собой у нее была черная спортивная сумка с надписью «спорт».

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в поиске пропавшей, просят незамедлительно сообщить в полицию: 102 или 8 861 322-05-05.

UPD: девушку нашли. Она находилась у родственницы в поселке Ейского района. В отношении подростка каких-либо противоправных действий не совершалось. С ней и ее мамой работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Дмитрий Холодный