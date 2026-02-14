Армия России поразила центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия в 154 районах в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

К атаке были привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, за сутки российские силы ПВО сбили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 118 дронов самолетного типа.