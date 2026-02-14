Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Работу главы Новокубанского горпоселения признали неудовлетворительной

Работу главы Новокубанского городского поселения Александра Минина признали неудовлетворительной. Соответствующее решение приняли депутаты городского совета, сообщила пресс-служба администрации Новокубанского района.

Фото: Пресс-служба администрации Новокубанского района

На открытой сессии Александр Минин рассказал о результатах деятельности администрации Новокубанского горпоселения за 2025 год. Мероприятие прошло в большом зале «Новокубанского культурно-досугового центра» имени Наумчиковой В. И.

Дмитрий Холодный

