В Кавказском районе 75-летнему пациенту с онкологией не выдавали лекарства

Прокуратура Краснодарского края восстановила права 75-летнего жителя Кавказского района, страдающего онкологическим заболеванием и имеющего инвалидность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Надзор установил, что пациент не получил в одной из больниц Кавказского района жизненно важные лекарства. При этом был нарушен закон о здравоохранении.

Прокуратура потребовала устранить нарушения. Впоследствии пациента обеспечили необходимыми лекарствами, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Дмитрий Холодный

