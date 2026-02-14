В Кавказском районе 75-летнему пациенту с онкологией не выдавали лекарства

Прокуратура Краснодарского края восстановила права 75-летнего жителя Кавказского района, страдающего онкологическим заболеванием и имеющего инвалидность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Надзор установил, что пациент не получил в одной из больниц Кавказского района жизненно важные лекарства. При этом был нарушен закон о здравоохранении.

Прокуратура потребовала устранить нарушения. Впоследствии пациента обеспечили необходимыми лекарствами, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Дмитрий Холодный