Более 92 тысяч украинцев попросили убежище в России с 2022 года

В 2022–2025 годы заявления на получение временного убежища в России подали 92 426 граждан Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику МВД РФ.

По подсчетам министерства, больше всего таких заявлений было получено в 2022 году — 83 513. В 2023 году поступило 5581 ходатайство, в 2024 году — 3722, в 2025 году — 3332.

В общей сложности в 2022 году с заявлениями о временном убежище в России обратилось 100 682 человека. Украинцы составили более 82% от общего числа. В 2023 году доля украинцев превысила 67%, в 2024 году — 54%, в 2025 году — 40%.

Польша и Германия — две страны, которые приняли наибольшее число украинских беженцев. Сейчас в каждой из них проживает не менее миллиона украинцев. После того, как в августе 2025-го Киев снял запрет на выезд из страны для мужчин 18–22 лет, страну покинуло больше 100 тыс. человек, и большинство направились в Берлин и Варшаву. В европейских столицах этому оказались не рады.

