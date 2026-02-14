Медведев посоветовал Мерцу вспомнить, что сейчас не 1933 год

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении сделать бундесвер самой сильной регулярной армией в Европе. В своем сообщении в MAX он назвал Мерца «бесом» и спросил: «Ты время не попутал? Сейчас 2026-й, а не 1933-й!» Пост он проиллюстрировал фотографией Мерца в образе, напоминающем форму войск СС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Поводом для таких высказываний стало выступление Мерца на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. Немецкий канцлер заявил о планах ускоренной модернизации бундесвера с целью превратить его в сильнейшие регулярные вооруженные силы в Европе. Он акцентировал важность укрепления оборонно-промышленного комплекса, создание высокотехнологичных кластеров и реализации новых проектов по закупкам вооружений.

Мерц отметил, что международный порядок, основанный на правовой системе и правилах, больше не существует. По его мнению, Германия отказалась от политики великих держав и не стремится к гегемонии в Европе, предпочитая партнерское лидерство.

Также канцлер заявил, что рассматривает вопрос европейского ядерного сдерживания как неотъемлемую часть программы совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО, и начал переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу.