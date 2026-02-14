За пределами курорта

Санаторно-курортный комплекс Сочи остается фундаментом экономики города, по официальным данным, обеспечивая порядка 22% ее объема. При этом именно курортная сфера делает возможным доминирование розничной торговли, доля которой превышает 55%. Как отмечают эксперты, в межсезонье экономическая активность здесь поддерживается за счет внутреннего спроса, а также развития делового, спортивного, медицинского и событийного направлений.

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Санаторно-курортный комплекс Сочи является фундаментом экономики города, обеспечивая порядка 22% ее объема, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта. При этом именно курортная сфера, по данным мэрии, делает возможным доминирование розничной торговли, доля которой превышает 55%. В денежном выражении оборот торговли в 2025 году составил 184 млрд руб., показав рост на 7,7% к уровню предыдущего года.

По данным администрации Сочи, вслед за торговлей в структуре экономики идут транспорт с долей около 11% и объемом 37 млрд руб., промышленность — 9% и 30 млрд руб., а также строительство — порядка 3%, или 11,5 млрд руб. В мэрии подчеркивают, что темпы роста промышленности и строительства за 2025 год превышают показатели предыдущего года, однако все перечисленные отрасли в значительной степени обслуживают либо туристический спрос, либо потребности растущего населения города.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание населения вносят существенный вклад в доходную часть городского бюджета, отмечают в администрации. По данным мэрии, в 2025 году эти отрасли обеспечили 3,3 млрд руб., или 23,8% всех налоговых поступлений. Санаторно-курортная отрасль принесла в бюджет 2,6 млрд руб., или 18,8%, строительство — около 1 млрд руб., или 7%.

Значимым источником доходов бюджета остается налог на доходы физических лиц. В администрации Сочи уточняют, что в 2025 году доля НДФЛ составила 38,4% всех налоговых доходов.

При этом в администрации фиксируют появление новых источников дохода. Так, с 1 января 2025 года на территории Сочи был введен туристический налог, вклад которого в бюджет составил 6,1%. Кроме того, с конца 2024 года был увеличен размер госпошлины. В 2025 году поступления от этого источника выросли до 3,2%. В мэрии отмечают, что данные меры позволяют частично компенсировать сезонность, но не меняют общую модель доходов.

По оценке администрации, экономика Сочи за последние годы стала еще более сервисной и потребительской. В мэрии отмечают, что более 88% совокупной активности приходится на торговлю, курортную сферу и транспорт.

При этом городские власти прямо указывают, что Сочи остается преимущественно курортным, а диверсификация носит умеренный характер, город развивается за счет услуг и инвестиций.

Как отмечает старший преподаватель кафедры экономики предприятия регионального и кадрового менеджмента Кубанского государственного университета (КубГУ) Анастасия Островская, большую часть года город живет вне массового туристического потока. Поэтому в межсезонье экономическая активность поддерживается за счет внутреннего спроса крупного города, что позволяет Сочи уйти от классической монофункциональной модели, считает собеседница издания.

Госпожа Островская оценивает текущую модель как более устойчивую по сравнению с другими курортами, но не считает ее полностью диверсифицированной. По ее мнению, экономика Сочи обладает уникальной для курортного города структурой, так как помимо пляжного туризма здесь развиваются деловой, спортивный и медицинский сегменты. Эти формы активности позволяют частично сглаживать сезонные колебания.

В то же время эксперт указывает, что риск монозависимости от туризма сохраняется. По ее оценке, зависимость остается значимой, поскольку большая часть сервисной экономики все равно ориентирована на внешний спрос. Она отмечает, что устойчивость города вне сезона по-прежнему зависит от погодных условий, ценовой политики и качества управления инфраструктурой.

По оценке Анастасии Островской, потенциал роста несезонных доходов у Сочи остается высоким. Собеседница издания выделяет медицинский и образовательный туризм как направления, способные обеспечить стабильный спрос вне курортного сезона. При этом она указывает, что реализация данного потенциала требует отказа от экстенсивной модели развития. Речь идет о переориентации с массового потока к привлечению целевых групп в определенные периоды года.

В администрации Сочи заявляют о стратегическом видении будущего города как многофункционального центра нового типа. Власти подчеркивают, что дальнейшее развитие должно сочетать природные преимущества с инвестициями, сервисной экономикой и человеческим капиталом.

При этом в мэрии признают, что без усиления несезонных источников дохода город останется чувствительным к колебаниям туристического спроса.

Эту оценку разделяют и представители туристического бизнеса. Отельер Дмитрий Богданов отмечает, что межсезонье в Сочи традиционно становится периодом переосмысления для отрасли. По его мнению, конец января и февраль — это время, когда курорт живет вне массового потока и именно в этот период становится особенно заметна роль несезонных форм активности.

Господин Богданов указывает, что устойчивость города в межсезонье во многом обеспечивается развитием туризма здоровья и классического санаторно-курортного формата. По его оценке, именно санатории позволяют Сочи сохранять круглогодичную экономическую активность, поскольку лечение и оздоровление востребованы вне зависимости от времени года. Эксперт также отмечает значение событийного и спортивного туризма, которые формируют дополнительный спрос в периоды низкой загрузки.

Основатель и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подтверждает, что вне летнего сезона ключевыми направлениями остаются санаторно-курортное лечение, экотуризм, гастрономические туры и корпоративные мероприятия. По его словам, санаторный сегмент наиболее адаптирован к круглогодичной работе, тогда как часть гостиниц, не имеющих развитой инфраструктуры, в межсезонье сталкивается с падением загрузки.

Он отмечает, что Сочи в меньшей степени подвержен резкой сезонной диспропорции по сравнению с другими курортными территориями юга России. По оценке эксперта, транспортная доступность и кадровая база позволяют городу функционировать круглый год, однако сдерживающим фактором остается ценовая политика и ограниченная гибкость предложения в зимний период.

Мария Удовик