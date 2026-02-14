Уитакер: Трамп сделает все для урегулирования конфликта на Украине

Поспред США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов сделать все возможное для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

«Президент Трамп собирается использовать все возможные средства, чтобы продолжать (переговоры,— "Ъ"), пока это возможно или невозможно»,— сказал господин Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США должен пройти в Женеве 17 и 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

