Мюнхен на распутье

62-я Мюнхенская конференция по безопасности откроется 13 февраля в условиях глубочайшего раскола как между США и их европейскими союзниками по НАТО, так и между самими европейцами. Члены альянса разошлись в оценках того, кто и как обеспечит их безопасность. Накануне форума постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подверг резкой критике европейских партнеров, заявив, что они «много говорят и мало делают». В свою очередь, глава европейской дипломатии Кая Каллас отмежевалась от идеи создания европейской армии, которую лоббирует глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На этом фоне замглавы МИД РФ Александр Грушко напомнил, что Европа не ответила на предложение России заключить договор о ненападении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Vernon / AP Фото: Paul Vernon / AP

Заявление постпреда США при НАТО Мэттью Уитакера, сделанное 9 февраля на мероприятии в рамках предстоящего старта 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, прозвучало как предупредительный выстрел в сторону европейских союзников о невозможности дальнейших споров с администрацией Трампа по вопросам коллективной обороны.

Оценки постпреда США при НАТО обозначили растущее раздражение Вашингтона подходами европейцев, которые, по его словам, «много говорят и мало делают». «Мама и папа все еще вместе»,— заявил Уитакер, описывая отношения США и европейских союзников как семью, в которой родители пока не разводятся. «Вы по-прежнему отличные союзники, наши связи по-прежнему крепки. Мы просто ожидаем, что вы будете делать больше, а не будете независимыми»,— продолжил он.

Как следовало из его выступления, Вашингтон не приемлет в поведении европейских союзников никаких самостоятельных инициатив, будь то вопрос Гренландии или идея создания европейской армии. По его словам, критика Европы по проблемам энергетики, иммиграции и свободы также «вполне обоснованна».

В Мюнхенской конференции этого года, которую откроет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, примут участие свыше 60 глав государств и правительств, более 65 министров иностранных дел, 30 министров обороны. Американская делегация, возглавляемая госсекретарем США Марко Рубио, будет одной из самых представительных — в ее состав войдут высокопоставленные чиновники из нескольких министерств, более 50 членов Конгресса, мэр Бостона и губернаторы Мичигана и Калифорнии.

Примечательно, что с 13 по 15 февраля в рамках своего европейского турне Марко Рубио посетит Венгрию и Словакию — две страны, которые в вопросах безопасности идут против европейского политического мейнстрима. Таким образом, поездка главы Госдепа США будет также способствовать укреплению связей с группой европейских лидеров, находящихся на одной волне с Вашингтоном.

Свидетельством растущего напряжения в лагере западных союзников стал и обнародованный накануне открытия Мюнхенской конференции доклад группы ее экспертов. «Во многих западных обществах берут верх политические силы, которые предпочитают реформам кардинальную смену курса. Мир вступил в фазу политики стенобитного шара»,— отмечается в исследовании.

По мнению экспертов Мюнхена, «сейчас на повестке дня стоит всеобъемлющее разрушение — в большей степени, чем осторожные реформы и корректировка политики».

Несмотря на то что авторы доклада воздержались от примеров того, какие именно силы на Западе, по их мнению, следует считать «разрушительными», их исследование стало реакцией на приход к власти или укрепление позиций в Европе лидеров из правого лагеря, представляющих политическую альтернативу господствующим либеральным глобалистам.

«Мюнхенская конференция будет напряженной. Да, безусловно. В мире сейчас происходит очень многое: будь то Ближний Восток или Украина — напряженность повсюду. Так что, без сомнения, нас ждут серьезные дискуссии»,— подтвердила в интервью Eurоnews глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе, Кая Каллас сделала неожиданный шаг навстречу Вашингтону, отмежевавшись от идеи создания европейской армии. «У каждой европейской страны есть своя армия, а у 23 стран армии также являются частью структур НАТО. Поэтому я не могу себе представить, что страны ЕС создадут отдельную европейскую армию. Это должны быть те отдельные армии, которые уже существуют»,— отметила Каллас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) и глава европейской дипломатии Кая Каллас (слева)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (справа) и глава европейской дипломатии Кая Каллас (слева)

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«Для меня вполне понятно, что в армии должна быть очень понятная субординация, чтобы всякий раз, когда что-то происходит, было ясно, кто кому отдает приказы. Если мы создадим параллельные структуры, то это просто размоет картину»,— предупредила она.

Идею отдельной европейской армии продвигает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, свою идею европейской армии на базе ВСУ огласил на прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский.

Пытаясь сблизить два альтернативных подхода к вопросу о евроармии, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил создать не армию, а многонациональную бригаду с финансированием ЕС. «Я считаю, что разговоры о федеральной армии не нужны, ибо нереалистичны, так как не дойдет до объединения национальных армий. В то же время мы могли бы создать европейский легион, то есть для начала соединение размером в бригаду, в которую могли бы вступать граждане стран-членов, а может быть, и кандидатов»,— считает Сикорский.

На фоне усиливающейся разноголосицы в евроатлантическом сообществе председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предложил свою концепцию укрепления альянса западных союзников, выступив за более активное участие Европы в системе ядерного сдерживания НАТО.

По мнению Ишингера, особую роль в этом может сыграть Германия, если она возьмет на себя роль «строителя мостов» между Европой и США. Как считает руководитель Мюнхенской конференции, Франция и Великобритания могли бы внести значительно больший вклад, чем раньше, в ядерный зонтик НАТО, который до сих пор держится преимущественно на США. «Лично я не понимаю, почему канцлер Меркель или канцлер Шольц не отправили советников или генерального инспектора бундесвера в Париж с указанием: "Пожалуйста, серьезно изучите то, что предлагают французы"»,— недоумевал Ишингер.

Напоминанием о том, что по мере приближения Мюнхенской конференции противоречия между евроатлантическими союзниками только нарастают, стали новые громкие заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинившего президента США в антиевропейской политике.

Как сообщил 10 февраля президент Макрон в интервью ряду европейских газет, президент Трамп стремится к «расчленению» Европы, так что на примирение между союзниками по вопросам безопасности и экономики не следует рассчитывать.

Пребывающая в состоянии скрытого конфликта с Вашингтоном Европа также продолжает курс на противостояние с Россией, не реагируя на сигналы Москвы с предложением договориться о правилах игры в области безопасности.

Как заявил в интервью газете «Известия» замглавы МИД РФ Александр Грушко, европейские государства до сих пор не отреагировали на предложение Москвы подписать документ с гарантией о ненападении на Европу. «ЕС выражает солидарность по вопросу о необходимости предоставить гарантии безопасности Украине, но не говорит о том же условии для России»,— констатировал Александр Грушко.

Сергей Строкань