Росстат впервые оценил стоимость курьерской доставки

Росстат обновил перечень товаров и услуг, по которому проводятся наблюдения за динамикой потребительских цен в России. В список включены 558 позиций вместо 556 в 2025 году.

В числе новых позиций — кефир, питьевая и минеральная вода, помада, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Амлодипин» и «Индапамид», а также курьерская доставка.

Из данных Росстата следует, что в среднем по России стоимость курьерской доставки в январе 2026 года составила 259 руб. Дороже всего услуга на Камчатке (748 руб.), в Москве (697 руб.) и Тульской области (645 руб.). Дешевле всего доставка товаров курьером стоит в Смоленской области (52 руб.), Калмыкии (87 руб.) и Астраханской области (92 руб.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Доставку развезло».