Доставку развезло

В 2025 году на рынке впервые снизилось количество вакансий курьеров на полную ставку. Для соискателей более привлекательным стал формат частичной занятости, позволяющий регулировать продолжительность рабочего дня, а для бизнеса —привлекать только необходимый персонал. За счет этого можно точнее распределять нагрузку и избегать лишних издержек в непиковые часы. Однако привлечение соискателей на гибкий график не помогает решить проблему с дефицитом кадров на рынке курьерских услуг, считают эксперты.

В России впервые за несколько лет начало снижаться количество вакансий курьеров на полную ставку, следует из данных сервиса по поиску работу HeadHunter, переданных “Ъ”. По итогам 2025 года работодатели разместили около 69,2 тыс. таких вакансий, что на 1,5 тыс. (2,1%) меньше, чем в 2024 году. В позапрошлом году на рынке, напротив, наблюдался рост — на 15,9% за год. При этом количество вакансий на частичную занятость продолжает расти, отмечают на HH.ru. За весь 2025 год рост составил 36,8%, до 127,5 тыс., или 63% от общего числа вакансий на такую должность.

По подсчетам HeadHunter, различается и предлагаемая заработная плата между вакансиями на частичную и полную занятость — соответственно 154,6 тыс. руб. в месяц (+30% за год) и 126,7 тыс. руб. (+18%). Однако фактический доход в этой сфере варьируется и зависит от количества отработанных смен, региона, сезона, а также системы бонусов и доплат за часы пик, погодные условия или срочные заказы, отмечает директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса «Авито Работа» Андрей Кучеренков. Доходы курьеров также могут зависеть от способа выполнения доставки — пешком, на велосипеде или на автомобиле, поясняют в «Яндекс Еда». В Ozon дополнительные бонусы вводят и за работу с тяжелыми грузами, рассказали в компании.

По данным «Авито Подработка», формат частичной занятости более популярен и у самих исполнителей.

В 2025 году количество откликов увеличилось на 63%, в то время как на полную занятость — всего на 20% год к году. Сами кандидаты выбирают частичную занятость из-за возможности совмещать подработку с учебой, основной работой или семьей, отмечает директор по персоналу транспортной компании DPD в России Антон Тивас. Как правило, для сотрудничества с компанией не нужны долгие этапы интервью и согласований, а выплаты происходят на регулярной (ежедневной или еженедельной) основе.

Гендиректор сервиса доставки готовой еды Grow Food Даниэль Гальпер также отмечает, что в 2025 году позиции курьеров на полную ставку стали закрываться сложнее, при этом общее количество доставщиков в компании росло в основном за счет работы в гибком графике. Частичная занятость привлекательна не только для исполнителей, но и для самого бизнеса, считает эксперт. Спрос на доставку меняется в течение дня и недели, поэтому удобнее привлекать курьеров в пиковые периоды, а не держать постоянный штат. Это позволяет точнее распределять нагрузку и избегать лишних издержек в непиковые часы, что делает формат частичной занятости курьеров более практичным для самих компаний, считает господин Гальпер.

Снижение доли вакансий с полной занятостью — это реакция бизнеса на запрос самого соискателя, считает HR-директор службы доставки Pony Express Светлана Лаврова. Но ставка на временный персонал размывает стандарты и усложняет управление для сервисного бизнеса, уверена она. С точки зрения операционной эффективности штатная единица всегда остается более рентабельной, подчеркивает госпожа Лаврова.

Частичная занятость остается инструментом преодоления дефицита кадров на рынке курьерских услуг, считает Антон Тивас.

Несмотря на рост зарплат, курьеры вошли в топ-15 дефицитных профессий России в конце 2025 года, отмечает он. Причинами этого господин Тивас считает низкую привлекательность профессии для граждан РФ и массовый отток мигрантов из республик Средней Азии. Но частичная занятость не позволяет восполнить этот дефицит полностью, заключает эксперт.

Алина Мигачёва