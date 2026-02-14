Все призеры Олимпиады 13 февраля

13 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо было разыграно семь комплектов медалей.

Лыжные гонки. Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия); 2. Матис Делож (Франция); 3. Эйнар Хедегарт (Норвегия); ... 15. Савелий Коростелев (Россия).

Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс. 1. Джози Бафф (Австралия); 2. Эва Адамчикова (Чехия); 3. Микела Мойоли (Италия).

Биатлон. Мужчины. Спринт, 10 км. 1. Кантен Фийон-Майе (Франция); 2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия); 3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м. 1. Методей Йилек (Чехия); 2. Владимир Семирунний (Польша); 3. Йоррит Бергсма (Нидерланды).

Сноуборд. Мужчины. Хафпайп. 1. Юто Тоцука (Япония); 2. Скотти Джеймс (Австралия); 3. Рюсэи Ямада (Япония).

Скелетон. Мужчины. 1. Мэтт Уэстон (Великобритания); 2. Аксель Юнг; 3. Кристофер Гротхер (оба — Германия).

Фигурное катание. Мужчины. 1. Михаил Шайдоров (Казахстан); 2. Юма Кагияма; 3. Сюн Сато (оба — Япония); ... 6. Петр Гуменник (Россия).

Арнольд Кабанов