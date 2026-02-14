Над Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников

С 20:00 до 23:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно официальной информации, всего за три часа было перехвачено и уничтожено 13 беспилотников. Шесть из них ликвидированы над территорией Брянской области. Еще три БПЛА сбиты над Республикой Крым и три — над акваторией Черного моря. Один аппарат уничтожен над Курской областью. Таким образом, над Крымом и Черным морем в совокупности нейтрализовано шесть беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в тот же день сообщалось о пресечении другой атаки. В период с 08:00 до 14:00 мск средствами ПВО были уничтожены 14 украинских беспилотников над регионами страны. В частности, семь аппаратов сбиты над Республикой Крым, четыре — над Курской областью и три — над Белгородской областью. Все цели были своевременно обнаружены и поражены дежурными расчетами.

На фоне сохраняющейся угрозы в Краснодарском крае продолжают действовать дополнительные ограничения, касающиеся распространения информации о применении беспилотных летательных аппаратов и работе систем противовоздушной обороны. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Документом установлен запрет на фото- и видеосъемку работы средств ПВО, публикацию сведений о местах падения беспилотников, районах возможного поражения, а также информации о военных и критически важных объектах инфраструктуры.

Мария Удовик