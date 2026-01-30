Как камень на мертвых душах

С введением ограничений на количество сим-карт в одни руки обострилась проблема оформления карт на «мертвые души», утверждают участники рынка. В Минцифры уверяют, что приобрести сим-карту на умерших граждан невозможно, тем не менее сейчас у операторов нет иного способа оперативно узнать о смерти абонента, кроме как по обращению родственников.

Проблема с серыми сим-картами остается нерешенной, рассказал 29 января зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов на заседании комиссии Совета федерации по информполитике, посвященном кибермошенничеству. «Формально отчитались, что ограничили количество сим-карт на человека, а реально и на черном, и на сером рынке объем сим-карт не уменьшился. Мы увидели целую индустрию паспортов умерших, на которых оформляют карты. Нет единой базы данных, приносишь фотографию какого-нибудь паспорта и получаешь свои 20 сим-карт, которые используют в сим-боксах»,— заявил господин Кузнецов. По его словам, проблема стала актуальнее после введения ограничений на продажу и оборот карт с 2025 года.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский на «Инфофоруме-2026» 28 января также заявил, что решения требует проблема оформления операторами сим-карт на «мертвые души», то есть умерших людей, для использования карт в мошеннических целях. По его словам, «донастройки» требует обмен информацией, например, с ЗАГСами. Господин Боярский добавил “Ъ”, что проблема «лежит в плоскости межведомственного взаимодействия».

С ноября 2025 года россияне не могут оформлять на себя более 20 сим-карт. Такая мера была введена для сокращения на рынке количества серых сим-карт — не привязанных к актуальным паспортным данным. Сейчас верификация данных абонентов происходит в системе КСИМ (система контроля состояния сим-карт Роскомнадзора) с учетом сведений МВД, ФНС и ЕСИА, с системой взаимодействуют все российские операторы. Если выясняется, что сведения о пользователе недостоверные, то Роскомнадзор просит операторов уточнить данные, если сверка не происходит — то номер блокируется.

В Минцифры “Ъ” заявили, что приобрести сим-карту «на паспорт умершего человека невозможно».

После регистрации смерти органами ЗАГС данные как граждан России, так и иностранцев попадают в Единый реестр ЗАГС, откуда автоматически направляются заинтересованным органам, говорят там.

«В частности, на основании сведений в ЕГР ЗАГС блокируются учетные записи "Госуслуг", сверка данных происходит ежедневно, а также в автоматическом режиме аннулируются паспорта»,— уверяют в Минцифры. По данным Росстата, в 2024 году в РФ умерло 1,82 млн человек.

В 2024 году Роскомнадзор заблокировал более 10 млн сим-карт из-за недостоверных сведений. За 11 месяцев 2025 года было заблокировано еще 14 млн сим-карт. “Ъ” направил запрос в Роскомнадзор.

Злоумышленники могут оформить новый номер на умершего человека через «Госуслуги», выкупить номер после отключения сим-карты и взломать привязанные к нему аккаунты в различных приложениях и сервисах, а также «заменить сим-карту умершего человека». После замены оператор на сутки блокирует СМС от финансовых сервисов, а банки получают информацию о смене сим-карты и требуют от клиента подтверждения личности, которое мошенники им предоставляют. «При отсутствии активности в течение 180 дней номер выводится из обслуживания и полностью отключается»,— добавляют в «СберМобайле».

«Случаи неправомерного использования сим-карт единичны, проблема потеряла свою актуальность из-за кампаний верификации карт и сверки сим-карт, введения строгих требований к процедуре перевыпуска»,— говорят в Т2. При этом у оператора нет иного способа оперативно узнать о смерти абонента, как при обращении родственников с просьбой заблокировать или переоформить карту, объясняет представитель Т2. «Иногда в госсистемах информация о статусе "жив или мертв" не отображается корректно. Это позволяет неправомерно пользоваться картой умершего лица»,— добавляет собеседник “Ъ” на телеком-рынке. В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев.

Родственники часто не знают, что номер умершего нужно официально закрывать и отвязывать от сервисов, что создает возможности для преступников, объясняет директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко:

«Обмен данными о смерти гражданина с ЗАГСами у операторов либо отсутствует, либо носит "ручной" характер».

Основные риски при немедленной блокировке сим-карт умерших — технические и административные ошибки, например ложные сведения о смерти, напоминает партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов.

Алексей Жабин, Филипп Крупанин, Татьяна Исакова