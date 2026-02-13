Исламист напал на жандармов в Париже

Вечером 13 февраля у Триумфальной арки в Париже произошло нападение с ножом на военнослужащих жандармерии. По данным следствия, предполагаемым нападавшим является 48-летний гражданин Франции Брахим Б., ранее осужденный за попытку убийства полицейских в Бельгии. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по факту покушения.

Около 18:00 трое военнослужащих оркестра мобильной жандармерии находились под сводами арки во время церемонии возложения венков и возобновления огня на Могиле Неизвестного солдата. Вооружённый ножом мужчина внезапно бросился на одного из жандармов и ранил его. Второй военнослужащий открыл огонь. Жизни раненого жандарма ничего не угрожает. Нападавший получил два огнестрельных ранения в грудь, был доставлен в больницу в критическом состоянии и вскоре скончался в результате полученных ранений.

Как установили следователи, днем подозреваемый позвонил в комиссариат города Ольне-су-Буа, где он проживал, и заявил о намерении «убивать» военных. Его телефон затем был локализован в районе площади Шарля де Голля, рядом с Триумфальной аркой.

Брахим Б. находился под административным надзором в рамках мер по предотвращению терроризма и был внесен в список потенциально опасных. С 23 декабря 2025 года он обязан был ежедневно отмечаться в полиции. До настоящего времени он соблюдал это требование.

В 2012 году Брахим Б. напал с ножом на двух полицейских в брюссельском районе Моленбек, заявив, что хочет «наказать» Бельгию за запрет ношения традиционной мусульманской одежды. В 2013 году он был приговорен к 17 годам лишения свободы. Освободившись в конце 2025 года, он вернулся во Францию и поселился в департаменте Сен-Сен-Дени. Расследование парижского нападения поручено антитеррористическому подразделению криминальной полиции.

Алексей Тарханов, Париж