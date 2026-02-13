FT: Рубио «в последнюю минуту» пропустил встречу с европейскими лидерами в Мюнхене

Госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами на полях Мюнхенской конференции по безопасности из-за плотного графика. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на американского чиновника. На встрече, о пропуске которой США предупредили «в последнюю минуту», обсуждали украинский конфликт.

«Госсекретарь не будет участвовать во встрече в берлинском формате по Украине из-за большого числа встреч, происходящих в то же самое время»,— сообщил собеседник издания. Он при этом подчеркнул, что Марко Рубио вовлечен в вопросы украинского кризиса во время многих его встреч на конференции.

Тем не менее пропуск госсекретарем встречи руководители европейских стран восприняли как свидетельство «затухания интереса Вашингтона» к вопросам разрешения конфликта на Украине, отмечается в публикации.

Один из европейских чиновников назвал отсутствие господина Рубио «безумием». Другой отметил недостаток содержательности в переговорах без американского представителя. На встрече присутствовали главы Германии, Польши, Финляндии, а также Еврокомиссии.

