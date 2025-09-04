Михалков представил Ефремова актером своего театра

Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал членом труппы театра «Мастерская "12" Никиты Михалкова». Об этом сообщили в пресс-службе театра. Никита Михалков лично представил актера на собрании, посвященном новому сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Михаил Ефремов (слева) и режиссер Никита Михалков

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Актер Михаил Ефремов (слева) и режиссер Никита Михалков

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Режиссер отметил, что Михаил Ефремов, переживший сложные годы, обратился с просьбой продолжить творческую деятельность. Никита Михалков выразил уверенность, что пройденные испытания многому научили Михаила Ефремова. «Судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить»,— сказал Никита Михалков.

В феврале 2026 года на Основной сцене театра планируется премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова. В главных ролях выступят Анна Михалкова и Михаил Ефремов, а художником спектакля станет Юрий Купер.

Михаил Ефремов освободился условно досрочно 9 апреля 2025 года из колонии в Белгородской области после отбытия более четырех лет из назначенных восьми. В сентябре 2020 года он в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водительного которого — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.