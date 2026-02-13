Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу Крис Пол завершил карьеру

Американский баскетболист Крис Пол объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Sam Sharpe / Imagn Images / Reuters

Летом Пол подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс». Он сказал, что нынешний сезон станет для него последним. В текущем регулярном чемпионате НБА разыгрывающий провел 16 матчей, в последний раз он выходил на паркет 1 декабря. В клубе заявляли о намерении расстаться с игроком. 4 февраля Пол был обменян в «Торонто Рэпторс», который его отчислил через 8 дней после перехода.

«Вот и все! После более чем 21 года я ухожу из баскетбола. <...> Очень рад, что в новый этап своей жизни я войду с теми знаниями, которые дала мне эта игра»,— написал Крис Пол. В своем обращении он поблагодарил партнеров, тренеров, руководителей команд и семью.

Крису Полу 41 год. На драфте НБА 2005 года он был выбран под четвертым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс» (ныне — «Нью-Орлеан Пеликанс»). По итогам сезона-2005/06 баскетболист был признан лучшим новичком. На протяжении карьеры Пол также выступал за «Хьюстон Рокетс», «Оклахома-Сити Тандер», «Финикс Санс», «Голден Стейт Уорриорс» и «Сан-Антонио Сперс». Он занимает второе место в истории НБА по числу передач (12552) и перехватов (2728).

В составе сборной США Крис Пол стал двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012). В 2025 году вместе с Леброном Джеймсом был введен в Зал славы баскетбола. Они стали единственными игроками, удостоенными такой чести до завершения карьеры.

Таисия Орлова