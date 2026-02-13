Российские протестанты раскритиковали идею запрета молельных комнат

Принятие законопроекта о запрете молельных комнат в жилых домах затруднит свободное исповедание веры для многих граждан России. Об этом заявил «Ъ» зампредседателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня пастор Олег Гончаров.

Сегодня в Госдуму внесли пакет законопроектов, запрещающих проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов. Документ разрешает проводить богослужения в жилых помещениях, но только «в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях».

Как напомнил господин Гончаров, поскольку в советское время у церкви не было возможности владеть имуществом, протестанты в России проводили богослужения в частных домах и квартирах. «Во многом эта традиция дошла до нашего времени», — рассказал пастор. Он отметил, что многие молитвенные помещения сейчас располагаются в многоквартирных домах.

«Сегодня в крупных городах для протестантов практически невозможно получить участок для строительства религиозных объектов — молитвенных домов и храмов,— говорит Олег Гончаров.— Что законодатель предлагает для решения этих проблем?»

Пастор заявил, что запрет молельных комнат в жилых домах без предложения альтернативы создаст «условия для нарушения фундаментальных конституционных прав граждан на свободу вероисповедания». Господин Гончаров обратил внимание на возможность «произвольного толкования» законопроекта и выразил надежду, что президент «как гарант Конституции» не допустит его принятия.

Ярослав Фокин, Павел Коробов