В Госдуме предложили запретить «молельные комнаты» в жилых домах

В Госдуму внесли пакет законопроектов, запрещающих проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов. При этом документ (есть у «Ъ») разрешает проводить богослужения в жилых помещениях, но только «в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях». Действующее законодательство таких оговорок не содержит.

Всего на рассмотрение внесены два законопроекта. Первый вносит запрет на проведение богослужений в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» и Жилищный кодекс. Второй — устанавливает ответственность для нарушителей. Обычных граждан предлагается штрафовать на сумму от 5 до 50 тыс. руб., должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., юрлиц — от 100 тыс. до 1 млн руб.

Авторами законопроектов стали 67 депутатов, в их числе лидеры всех фракций, кроме «Единой России», — Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов (СРЗП) и Алексей Нечаев («Новые люди»). Также в авторах числится вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР).

«Под видом ''молельного дома'' может скрываться что угодно. Например, прикрытие для криминальной схемы или собрание радикалов»,— отмечает в Telegram-канале один из соавторов инициативы Владислав Даванков («Новые люди»). По его словам, такие неофициальные «молельные дома» есть «практически в любом городе, где живут мигранты». На проблему указывали и официальные мусульманские лидеры, отмечает депутат. «Муфтии прямо говорят, что ''квартирные мечети'' подрывают традиционный ислам, раскалывают общество и дают экстремистам удобную ширму. В итоге страдают и соседи, и законопослушные мусульмане, которые молятся в официальных мечетях»,— пишет он.

Полина Мотызлевская, Григорий Лейба