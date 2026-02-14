Что смотреть на Олимпиаде 14 февраля

В субботу, 14 февраля, на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно восемь комплектов наград. В этот день попытаются пройти квалификацию шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Есть и несколько интересных событий без участия российских спортсменов. Это, прежде всего, спринт у биатлонисток и развязка в группе B хоккейного турнира, где на первую строчку претендуют сразу три сборные.

14 февраля на Олимпиаде в Италии в соревнованиях примут участие российские шорт-трекисты. Алену Крылову ждут квалификационные забеги на 1000 м, одной из дистанций, на которой она удерживает титул чемпионки страны. Ивана Посашкова — на 1500 м. Оба выйдут на лед поздно вечером, при этом комплект медалей у мужчин будет разыгран в рамках того же олимпийского дня, уже за полночь по московскому времени. С этой дисциплиной связаны надежды канадцев на первое золото в Италии (пока у сборной три серебра и четыре бронзы) — в ней поедет действующий чемпион мира Уильям Данджину. Первую возможность подняться на пьедестал он прозевал: почти всю километровую гонку шел в авангарде, но сдулся на последнем круге и пересек линию четвертым.

Для россиян большим успехом будет и попадание в десятку. Первые их старты на Играх (на 500 м и 1000 м соответственно) завершились неудачно: Алена Крылова упала и финишировала последней, Иван Посашков был дисквалифицирован за столкновение с соперником. Начало трансляции в 22:15.

В биатлоне вслед за мужским спринтом пройдет и женский, на 7,5 км. В нем претенденток на награды немало. Однако Лу Жанмонно и Жюлья Симон кажутся претендентками чересчур очевидными. Уж слишком француженки хороши на Олимпиаде. Сначала была смешанная эстафета, в которой они вытянули на верхнюю ступень пьедестала грязновато прошедших свою часть дистанции мужчин. Затем — индивидуальная гонка на 15 км, в которой обе продемонстрировали отличный темп, позволивший им занять первые две позиции при небезупречной стрельбе.

В хоккейном турнире продолжится предварительный этап. В группе B будут сыграны матчи заключительного тура. Неожиданно лидируют в квартете словаки, одержавшие две победы, в том числе над котирующейся выше финской командой. В субботу им играть со шведами. Первое место команде, вообще-то не входящей в когорту топовых, гарантирует одно набранное очко: иными словами, словакам главное не проиграть в основное время. Если они не справятся с задачей, то борьба обострится — обе североевропейские команды еще не утратили шансов на верхнюю строчку, гарантирующую прямой выход в четвертьфинал.

Исход женской эстафеты в лыжных гонках фактически предопределен. Она, кажется, не может сложиться не в пользу шведок. Представительницы других стран на этой Олимпиаде не забирались выше третьего места. Между тем позади уже три гонки. В скиатлоне и 10-километровой разделке первые два места забрали Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. В спринте шведским оказался весь пьедестал: выиграла Линн Сван, а следом финишировали Йонна Сундлинг и Майя Дальквист.

У горнолыжников пройдут состязания в гигантском слаломе. Шоу Франьо фон Алльмена, которому достались на текущих Играх три золота из трех (одно из них — в паре с Танги Нефом), не может продолжиться. На трассу швейцарец не выйдет — он не относится к специалистам по техническим дисциплинам. Фаворит — его соотечественник Марко Одерматт — олимпийский чемпион Пекина в этом подвиде программы. На бумаге именно Одерматт был главным соперником фон Алльмена в прошлых заездах. Две медали (бронзу в супергиганте и серебро в командной комбинации) на нынешних Играх он уже зацепил.

Забег конькобежцев на 500 м — верный шанс на второе золото американца Джордана Штольца. Претендующий в общей сложности аж на пять наград 21-летний уроженец штата Висконсин дебютировал на Играх крайне убедительно. В километровой гонке он стал первым с запасом в полсекунды — и установил олимпийский рекорд.

Кроме того, будут разыграны комплекты в скелетоне (женщины, одиночки), фристайле (женщины, парный могул) и прыжках с трамплина (мужчины, большой трамплин).

Арнольд Кабанов