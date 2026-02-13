Бизнесмен Бойко-Великий освобожден от наказания по уголовному делу

Мособлсуд, рассмотрев жалобы адвокатов, принял решение об освобождении большинства осужденных по уголовному делу, главным фигурантом которого был основатель агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» Василий Бойко-Великий. По версии следствия, преступное сообщество (ст. 210 УК), созданное предпринимателем два десятка лет назад, похитило в Подмосковье земельные участки стоимостью 347,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Можайский городской суд Московской области 19 ноября 2025 года назначил господину Бойко-Великому по совокупности с еще не отбытым 15 с половиной лет, его подельники, среди которых были и экс-чиновники Рузского района, получили от 10 до 15 лет. В свою очередь Мособлсуд решил, что по делу вышли сроки давности, и освободил обвиняемых.

«Сегодня (13 февраля.— “Ъ”) завершилось апелляционное рассмотрение жалоб на приговор, и суд, применив срок давности уголовного преследования, освободил всех осужденных от наказания. Все отправились домой, за исключением Василия Владимировича, которому осталось отбыть несколько месяцев по приговору Черемушкинского суда по другому уголовному делу. Течение сроков давности началось в январе 2011 года»,— заявила “Ъ” адвокат Бойко-Великого Виктория Шонина.

Ефим Брянцев