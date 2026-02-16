В ГИБДД заявили о резком росте популярности электронных договоров купли-продажи

Госавтоинспекция заявила о росте интереса россиян к электронному сервису купли-продажи (ДКП) транспортного средства через портал «Госуслуги». Если в 2024 году сервисом воспользовалось около 13 тыс. автовладельцев, в 2025 году — уже более 50 тыс., в январе 2026 года — около 6,5 тыс. заявителей. «Это значительно больше среднемесячного количества таких автовладельцев за прошедший год»,— отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Электронный договор купли-продажи (ДКП) на портале «Госуслуги» заработал 1 марта 2024 года со вступлением в силу изменений в закон «О государственной регистрации транспортных средств». Обязательным условием для подписания такого договора является не только регистрация на портале «Госуслуги» обоих участников сделки, но также наличие мобильного приложения «Госключ».

При заключении такого ДКП автоматически проверяется, не находится ли машина в розыске (в этом случае ДКП заключить нельзя) или в залоге у банка (в этом случае покупателю поступает предупреждение, но сделка не блокируется). Оформив такой договор, машину можно снять с учета сразу после покупки, не дожидаясь окончания десятидневного срока.

Подробнее обо всех нововведениях в области регистрации транспорта — в материале «Ъ» «ГИБДД обновила договор с водителями».

Иван Буранов