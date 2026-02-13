Упавшая с навеса глыба снега насмерть завалила подростка в Москве

Подросток 2011 года рождения погиб при сходе снега с самовольно установленного навеса над балконом последнего этажа дома на Щелковском шоссе в Москве. Об этомТАСС сообщили в префектуре Восточного административного округа.

По данному факту Измайловский межрайонный следственный отдел по ВАО возбудил уголовное дело.

Следователи и криминалисты столичного СКР осматривают место происшествия и проводят следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.