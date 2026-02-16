Воронежское «Агроэко» не оспорило долг «Главмяспрома» перед питерским кредитором

Арбитражный суд Центрального округа отказал в кассационной жалобе структуре ГК «Агроэко» Владимира Маслова — ООО «Агроэко-переработка» на решения двух предыдущих инстанций о включении в реестр требований кредиторов обанкротившегося воронежского переработчика свинины ООО «Главмяспром» задолженности перед петербургским ООО «Прайм» Олега Шишигина. Сумма долга составляет 5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Долг переработчика перед «Праймом» в конце июня 2025 года признал воронежский арбитраж. Требования образовались по шести договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенным в 2019 году со Сбербанком. В феврале 2024 года банк уступил задолженность «Главмяспрома» на общую сумму 133,9 млн руб. петербургской компании. После этого «Прайм» обратился в суд, чтобы включить в реестр требований проценты по кредитным договорам.

Структура «Агроэко» как один из основных кредиторов «Главмяспрома» возражала против признания долга. По мнению компании, права требования процентов не входили в предмет договора уступки между Сбербанком и «Праймом» — следовательно оснований для включения 5 млн руб. в реестр не было.

Однако суд не согласился с доводами «Агроэко», указав, что спорный договор «не исключает взыскание процентов, штрафов и неустоек». Структура ГК попыталась обжаловать решение в апелляции, но Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал выводы первой инстанции, не найдя доказательств необоснованности признанных требований «Прайма».

Там также отметили, что из условий договора не следовало, что Сбербанк оставляет за собой право на взыскание процентов.

«Напротив, условия договора сформулированы достаточно определенно и позволяют прийти к выводу, что воля кредитной организации была направлена на уступку своему правопреемнику права требования к должнику в полном объеме, в том числе права на взыскание процентов»,— заявляли в суде.

В ГК «Агроэко» предпочли не комментировать «Ъ-Черноземье» решение суда.

В феврале 2025 года Арбитражный суд Воронежской области признал ООО «Главмяспром» банкротом. На тот момент были учтены требования на 149,8 млн руб., из них 136,5 млн руб. перед ООО «Прайм». В феврале 2026-го суд продлил конкурсное производство компании.

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что нынешний мажоритарный кредитор «Главмяспрома» ООО «Прайм» выступал против включения в реестр требований долга «Агроэко» в 144,1 млн руб. за поставку свиней. «Прайм» заявлял об аффилированности компании с должником, но суд с этим не согласился.

При этом воронежский арбитраж включил в реестр долг в 270,3 млн руб. перед петербургской компанией, приобретенный в 2023-м у ИП Романа Бурлака, который тот выкупил у ООО ТД «Главмясторг». В «Агроэко» тогда также заявляли «Ъ-Черноземье», что будут добиваться исключения требований «Прайма» из реестра. По мнению ГК, сделка была «заключена между аффилированными лицами».

Подробнее о конфликте кредиторов «Главмяспрома» — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов