Ритейлеры рассказали о ситуации с товарами Adidas

Торговая сеть Rendez-Vous внимательно следит за актуальностью разрешительной документации. Так в компании прокомментировали для «Ъ» приостановку действия сертификатов на отдельные партии товаров под брендом Adidas. В Rendez-Vous отметили, что знают об усилении надзора Росаккредитации за документами и находятся в постоянном диалоге с регулирующими органами.

Представители ритейлера Inventive Retail Group, под управлением которого находятся торговые сети Amazing Red, Street Beat и Hiker, заявили «Ъ», что больше года не импортируют продукцию Adidas, а закупают продукцию на территории России. «Поэтому данные сертификаты к продукции на наших полках не имеют никакого отношения, мы их никогда не использовали», — подчеркнули в организации.

Сегодня СМИ сообщали, что Росаккредитация аннулировала сертификаты соответствия Lamoda на товары Adidas. Пресс-служба ведомства рассказала, что приостановила действие нескольких сертификатов на товары под брендом Adidas и заблокировала отдельные партии, поскольку поставщики не смогли предоставить протоколы испытаний продукции. Там также назвали сообщения о запрете параллельного импорта товаров Adidas в Россию недостоверными.

Виктория Колганова, Ярослав Фокин