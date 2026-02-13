Росаккредитация опровергла сообщения о запрете параллельного импорта Adidas

Росаккредитация заблокировала отдельные партии товаров под брендом Adidas из-за отсутствия сертификатов соответствия на них. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщения о запрете параллельного импорта товаров Adidas в Россию служба назвала недостоверными.

Ведомство с 22 декабря 2025 года приостановило действие 32 сертификатов и двух деклараций из-за того, что поставщики по запросу таможенной службы не смогли предоставить протоколы испытаний продукции, на основании которых выдавались документы оценки соответствия.

«Из указанного перечня к продукции, заявленной как Adidas, относятся 6 сертификатов и две декларации на детскую одежду и обувь»,— указано в сообщении.

Росаккредитация обратилась в национальный орган по аккредитации Казахстана, чтобы подтвердить выдачу протоколов испытаний с указанными в сертификатах реквизитами. Однако если факт выдачи подтвердить не получится, возобновление действия сертификатов будет невозможно, подчеркнули в ведомстве.

Сегодня СМИ сообщали, что Росаккредитация аннулировала сертификаты соответствия Lamoda на товары Adidas. Издания утверждали, что приостановить действие документов потребовала таможня. Пресс-служба Lamoda сообщила «Ъ», что знает об ужесточении Росаккредитацией контроля документов на ввоз в Россию товаров иностранных брендов. Речь идет о «минимальной части объема ввозимой партии», отметили представители маркетплейса. Они пояснили, что «находятся в постоянном диалоге с профильными регуляторами» и «всегда предоставляют документы по запросу».