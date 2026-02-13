Чистая прибыль «Уралкалия» по МСФО выросла в 2025 году более чем в пять раз

Выручка «Уралкалия» по МСФО в 2025 году выросла на 10% и составила 463,3 млрд руб., следует из отчета компании. Чистая прибыль достигла 149,6 млрд руб., что в 5,1 раза превышает показатель предыдущего года.

Валовая прибыль увеличилась на 35%, до 178,3 млрд руб., прибыль до налогообложения — в 3,9 раза, до 195,4 млрд руб. Общий долг компании к концу 2025 года сократился в 1,7 раза, до 385 млрд руб. За прошлый год «Уралкалий» направил $890 млн, или 72,4 млрд руб., на погашение задолженности по предэкспортному финансированию.

Выручка компании по МСФО за 2024 год выросла на 14%, до 419,4 млрд руб. Чистая прибыль составила 29,2 млрд руб., что в 2,5 раза выше показателя 2023 года.