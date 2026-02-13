Чешский конькобежец Йилек стал олимпийским чемпионом на дистанции 10000 м
Чешский конькобежец Методей Йилек стал победителем Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на дистанции 10000 м. Он показал время 12 минут 33,43 секунды.
Второе место занял представитель Польши Владимир Семирунний. Он отстал от лидера на 5,65 секунды. До 2023 года конькобежец выступал за Россию. Бронзовым призером стал нидерландец Йоррит Бергсма (+7,05).
19-летний Методей Йилек завоевал вторую медаль на Играх в Италии. Ранее он взял серебро на дистанции 5000 м, уступив норвежцу Сандеру Эйтрему.
Уроженцу Екатеринбурга Владимиру Семируннему 23 года. На чемпионате мира на отдельных дистанциях он стал серебряным (10000 м) и бронзовым (5000 м) призером.