Единственная заявка помешала торгам по продаже усадьбы Хрущева в Петергофе

Торги по продаже усадьбы Хрущева в Петергофе признаны несостоявшимися из-за единственной заявки. Аукцион, назначенный на 13 февраля, не состоялся по причине недостаточного количества участников, сообщается в протоколе Российского аукционного дома. Единственным претендентом выступило АО «СПброкеридж», которое вправе приобрести объект культурного наследия по стартовой цене 69,2 млн рублей.

Усадьба, построенная во второй половине XIX века и принадлежавшая благотворителю Ивану Хрущеву, была отреставрирована в 2008-2009 годах. Два деревянных дома общей площадью около 470 кв. м на Санкт-Петербургском проспекте, 34Б и В, признаны памятниками архитектуры регионального значения. Имущество реализуется в рамках банкротства АО «Московская инвестиционно-строительная компания» (МИСК), признанного несостоятельным в начале 2024 года.

Заявителем выступило АО «СПброкеридж», зарегистрированное в августе 2025 года. Его генеральным директором является Константин Замшарский, также руководящий компаниями в сфере металлопроката и металлоконструкций.

Андрей Маркелов