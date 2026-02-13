СКР подозревает экс-главу нижегородского ТУ Росимущества в получении «откатов»

Нижегородское управление СКР рассказало, за что именно задержали и отправили под домашний арест бывших руководителя территориального управления Росимущества Сергея Чайку и его заместителя Сергея Родионова. Как писал «Ъ-Приволжье», они проходят фигурантами по уголовному делу о превышении служебных полномочий.

По версии следствия, Чайка и Родионов давали указания своим подчиненным отдавать им часть денег, полученных в качестве заработной платы и премий. Этими средствами фигуранты распоряжались по своему усмотрению.

Сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила более 1,4 млн руб.

Сейчас силовики собирают доказательную базу и выясняют личности пока еще не установленных соучастников Чайки и Родионова.

Как писал «Ъ-Приволжье», основным фигурантом по делу проходит Сергей Родионов. Сергей Чайка пока находится в статусе подозреваемого. Он полностью признал причастность к преступлению.

