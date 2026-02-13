«МТС Банк Private» расширяет сеть отделений и открыл четвертый офис в Москве и первый за пределами Центрального административного округа — на Кутузовском проспекте. Формат офиса предусматривает обслуживание по широкому кругу финансовых вопросов, в том числе связанных с цифровыми финансовыми активами. Состоятельным клиентам доступен большой набор привилегий от более чем 50 партнеров. Нефинансовые сервисы структурированы в три пакета: «Сервисы МТС» с премиальным тарифом Membrana и защитой от звонков мошенников, «Здоровье» с бесплатным посещением врачей клиник «Медси» и «Тревел» с компенсацией поездок на такси и проходом в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов.

Совет директоров «Газпрома» продлил полномочия председателя правления Алексея Миллера на пять лет, сообщили в компании. Миллер занимает эту должность с 2001 года.

Ситибанк проведет ребрендинг после покупки «Ренессанс-Капиталом». «Ренессанс капитал — Финансовый консультант» сменит название на «Ренкап банк». Банк также изменит домен и адрес веб-сайта. Приобретение Ситибанка «Ренессанс-Капиталом» президент согласовал в ноябре 2025 года