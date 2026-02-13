Годовая инфляция в России выросла до 6%

Инфляция в России в январе 2026-го составила 1,62% против 0,32% в декабре. Это следует из данных, опубликованных Росстатом. В целом с января 2025 года потребительские цены выросли на 6%. Месяц назад годовая инфляция составляла 5,59%.

По данным службы, в январе по сравнению с декабрем цены на продовольственные товары выросли на 1,95%, в годовом выражении — на 5,88%. Инфляция непродовольственных товаров составила 0,61% в месячном выражении и 3,18% — в годовом. Услуги подорожали соответственно на 2,33% и 9,58%.

Среди продовольственных товаров больше всего цены выросли на огурцы (32,7%) и помидоры (18%). Примерно на 7–9% подорожали картофель, виноград, морковь, белокочанная капуста. На 7% также выросли цены на водку.

В категории услуг больше всего цены выросли на удостоверение завещания (14,9%) и оформление доверенности (11,3%), проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования (9,4–12,3%) и в метро (10,2%). Кроме того, на 11,8% выросли цены на услуги ЖКХ по капитальному ремонту и на 9,1% — на междугороднюю телефонную связь.

В январе «Ъ» писал, что рост инфляции в первые недели 2026-го не связан ни с улучшением ситуации на рынке труда, ни с расширением потребительского спроса. Он отражает влияние налоговых, тарифных и разовых факторов, тогда как данные о занятости и частном потреблении указывают на сохранение стагнации в экономике, наступившей во второй половине 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок труда остывает последним»