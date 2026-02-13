На месте будущего депо «Красносельское» не будут строить временную станцию метро

Временную наземную станцию метро на территории строющегося электродепо «Красносельское» в Санкт-Петербурге строить не планируют — такие работы не предусмотрены Генпланом, техтребованиями и техзаданием, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу городского комитета по строительству. Ранее предложения возвести временную станцию высказывали в связи с проблемами с транспортной доступностью района, где расположится депо.

Как пояснили в структуре Смольного, электродепо «Красносельское» предназначено для обслуживания и ремонта подвижного состава, а также отстоя поездов новой линии и разгрузки электродепо «Автово». Электропоезда в депо будут следовать через тоннели за станцию «Юго-Западная».

Уже завершены инженерные изыскания для строительства, проектная документация по этапам «Инженерная подготовка территории» и «Подготовительный этап строительства» получила положительное заключение экспертизы, идут строительно-монтажные работы. В комитете добавили, что пересмотр решений по размещению депо может потребовать переноса объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, дополнительных бюджетных расходов и сдвига сроков завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в городе.

В 2024 году подрядчиком строительства депо «Красносельское» для новой, «коричневой» ветки петербургского метро стала группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». Предприятие было единственным участником тендера от АО «Метрострой Северной столицы» на 20,3 млрд рублей. Изначально закупку признали несостоявшейся, но заказчик все же решил заключить договор с «БТС-Мостом».

Подробнее о планах по возведению депо — в материале «Ъ Северо-Запад» «Строитель московской подземки докопался до Петербурга».

Артемий Чулков