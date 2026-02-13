Между Махачкалой и Каспийском построят реабилитационный центр

Между Махачкалой и Каспийском построят новый реабилитационный центр для участников СВО и жителей республики Дагестан. Об этом сообщили в минздраве региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новый центр предназначен для плановых высокотехнологичных операций и реабилитации после них. В нем будут работать два отделения: ортопедо-травматологического профиля и реабилитации по кардиологическому и онкологическому направлениям.

Новая структура обеспечит преемственность оказания медицинской помощи от тяжелого состояния пациента до полной его реабелитации.

Мария Хоперская