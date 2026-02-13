На трассе «Егорлыкская-Сальск» в ДТП пострадали три человека
В аварии на трассе «Егорлыкская-Сальск» пострадали три человека. ДТП случилось днем 13 февраля, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
По предварительным данным, 54-летний водитель Volkswagen Transporter не уступил дорогу встречному автомобилю Volkswagen Polo. Им управлял 60-летний водитель.
В результате случившегося пострадал водитель второй иномарки, а также два его пассажира. Их госпитализировали.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.