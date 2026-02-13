На трассе «Егорлыкская-Сальск» в ДТП пострадали три человека

В аварии на трассе «Егорлыкская-Сальск» пострадали три человека. ДТП случилось днем 13 февраля, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ростовской области Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

По предварительным данным, 54-летний водитель Volkswagen Transporter не уступил дорогу встречному автомобилю Volkswagen Polo. Им управлял 60-летний водитель.

В результате случившегося пострадал водитель второй иномарки, а также два его пассажира. Их госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская