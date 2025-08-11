Ничего личного, только выборы

Кассационный суд отменил решение районного суда, который ранее постановил зарегистрировать на выборах в горсовет Орла по одномандатному округу участника специальной военной операции (СВО) Михаила Филимонова, подавшего документы дистанционно. Местный избирком настаивает, что участие военнослужащего в боевых действиях не дает ему права подавать документы через представителя. Суд первой инстанции учитывал политический контекст, а кассационный вернулся к буквальному прочтению закона, констатирует эксперт.

Первый кассационный суд общей юрисдикции, как рассказали “Ъ” в его пресс-службе, 8 августа удовлетворил жалобу территориальной избирательной комиссии (ТИК) Северного района Орла и отменил решение местного суда, обязавшего зарегистрировать кандидатом в горсовет участника СВО Михаила Филимонова. В данный момент он утратил статус выдвинутого кандидата по одномандатному округу №4.

Как ранее сообщал “Ъ”, 50-летний гвардии сержант Михаил Филимонов, участвующий в СВО с 2022 года, был выдвинут в горсовет Орла от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) по округу №4 и первым номером территориальной группы партсписка. Избирком зарегистрировал его по списку, но отказался принять документы по округу из-за того, что они были поданы через представителя (военнослужащий в этот момент находился на передовой). ТИК сослалась на избирательное законодательство, согласно которому дистанционная подача документов возможна, только если кандидат находится на стационарном лечении либо в следственном изоляторе (см. “Ъ” от 30 июля).

В июле Северный райсуд удовлетворил иск Михаила Филимонова и обязал ТИК принять его документы. Суд посчитал, что перечень ситуаций, когда разрешена удаленная подача документов в избирком, является открытым, так как п. 5 ст. 33 федерального закона о гарантиях избирательных прав граждан допускает подобную процедуру и «в иных случаях». Например, в 2015 году Конституционный суд (КС) решил, что к таким ситуациям относится домашний арест. На аналогичный порядок, по мнению райсуда, вправе претендовать и военнослужащие, которые не могут лично обратиться в избирком по объективным причинам.

Апелляционную жалобу ТИК Орловский облсуд оставил без удовлетворения, подтвердив, что выводы первой инстанции согласуются с позицией КС. Однако избирком обратился в кассационную инстанцию, подчеркнув в своей жалобе (есть у “Ъ”), что ссылка на постановление КС в данном случае неприменима, и на этот раз выиграл дело.

Глава орловского отделения СРЗП Руслан Перелыгин сказал “Ъ”, что решение кассации вызывает у него недоумение, и пообещал продолжить борьбу в Верховном суде: «Все могло бы закончиться на первом суде, а избирательная комиссия включила принципиальность, чтобы не пустить на выборы героя СВО». Представлявший сержанта юрист Сергей Подъяпольский считает, что кассационный суд поддержал дискриминацию участника СВО. Сам Михаил Филимонов, приезжавший из зоны СВО для участия в рассмотрении кассационной жалобы, заявил, что решение суда нарушает его конституционное право быть избранным.

В избиркоме Орловской области ранее говорили “Ъ”, что не комментируют судебное разбирательство.

Спор военнослужащего с избиркомом не имеет политической подоплеки, уверен политолог Владимир Слатинов: «Речь идет о том, что суды должны либо учитывать текущие специфические политические условия, либо четко следовать закону. С точки зрения буквы закона дистанционная регистрация невозможна, и избирком действовал по этой логике». По мнению эксперта, суд первой инстанции был склонен учесть нынешние политические реалии, а кассация вновь вернулась к буквальному прочтению законодательства. «Теперь интересно, какую трактовку ситуации даст Верховный суд»,— резюмирует господин Слатинов.

Сергей Толмачев, Воронеж